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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро після вихідних здешевшали: курс валют в Україні на 22 серпня

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Долар і євро після вихідних здешевшали: курс валют в Україні на 22 серпня
Фото: Depositphotos

Після вихідних офіційний курс євро в Україні здешевшав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти станом на 22 серпня становить 36,74 грн за €1.

У пятницю, 19 серпня, курс був на рівні 37,21 грн за €1. В обмінниках валюта також здешевшала.

Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 40,99
Долар 39,75 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 36,83 37,73
Долар 36,65 37,49

Євро в обмінниках можна купити в середньому за 40,65 грн проти 40,90 грн 19 серпня. Продають за 40,95 грн (19 серпня було 41,25 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 40,60 грн проти 40,65 грн 19 серпня, а продають за 40,80 грн (19 серпня було 40,85 грн).

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