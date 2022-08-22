Серпень, 22 в 13:25

Після вихідних офіційний курс євро в Україні здешевшав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти станом на 22 серпня становить 36,74 грн за €1.

У п’ятницю, 19 серпня, курс був на рівні 37,21 грн за €1. В обмінниках валюта також здешевшала.

Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41 Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40 40,99 Долар 39,75 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 36,83 37,73 Долар 36,65 37,49

Євро в обмінниках можна купити в середньому за 40,65 грн проти 40,90 грн 19 серпня. Продають за 40,95 грн (19 серпня було 41,25 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 40,60 грн проти 40,65 грн 19 серпня, а продають за 40,80 грн (19 серпня було 40,85 грн).