Долар і євро після вихідних здешевшали: курс валют в Україні на 22 серпня
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Після вихідних офіційний курс євро в Україні здешевшав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти станом на 22 серпня становить 36,74 грн за €1.
У п’ятницю, 19 серпня, курс був на рівні 37,21 грн за €1. В обмінниках валюта також здешевшала.
Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|39,5
|39,9
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|40,99
|Долар
|39,75
|39,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|36,83
|37,73
|Долар
|36,65
|37,49
Євро в обмінниках можна купити в середньому за 40,65 грн проти 40,90 грн 19 серпня. Продають за 40,95 грн (19 серпня було 41,25 грн).
Долар в обмінниках в середньому купують за 40,60 грн проти 40,65 грн 19 серпня, а продають за 40,80 грн (19 серпня було 40,85 грн).