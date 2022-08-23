В Європейській асоціації державних лісів EUSTAFOR рекомендують об’єднати українські лісгопи

Серпень, 23 в 10:56

В Європейській асоціації державних лісів EUSTAFOR рекомендують Україні об’єднати лісгоспи в єдине державне підприємство.

Про це в інтерв’ю Цензор.нет заявив виконавчий директор асоціації Пйотр Борковські.

– Наразі у вас існує 157 малих державних підприємств, лісгоспів. Якщо вони працюють окремо один від одного, вони являють собою досить невеликі та економічно слабкі структури. Якщо їх усіх зібрати в одне всеукраїнське підприємство, то це підприємство буде сильнішим і краще керованим, – каже експерт.

Експерт додає, що для ухвалення стратегічних рішень щодо співпраці з ключовими клієнтами завжди краще мати добре структуровану організацію вищого рівня.

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Працювати з лісовими масивами — це не тільки заготовляти ліс та продавати деревину, це було б занадто просто й легко.

– Робота з лісовими масивами — це розбудова якісних практик, впровадження інноваційних рішень, співробітництво з університетами та дослідницькими інститутами, а також фінансування науково-дослідної діяльності. Здійснити все це завжди легше, якщо існуватиме велика організація зі спеціально підготовленим штатом співробітників. Я впевнений, що велика організація буде сильнішою як у фінансовому плані, так і у плані сучасних технологій та кваліфікованого персоналу, – розповів експерт.

За словами Борковські, схожа модель створена у Латвії, Литві (впроваджена там нещодавно), а також у Словенії, Австрії, Баварії (Німеччина), Швеції, Ірландії.

Це означає, що державні ліси працюють як комерційні підприємства. Зазвичай вони мають раду директорів, що є обов’язковим з точки зору місцевого законодавства.

Вони функціонують як бізнес-структури, сплачують податки.

– На мій погляд, найефективнішими моделями (управління державним лісовим господарством) є такі, в яких працює одна велика організація, що здійснює управління лісовими угіддями усієї країни та відділення якої знаходяться в регіонах (на місцях). Приблизно така форма управління державними лісництвами існує в Польщі, Латвії. З точки зору якості менеджменту, якості інфраструктури, рівня заробітної платні — найефективніші ті організації, бюджет яких не залежить від державного бюджету, – зазначив експерт.

На думку представника EUSTAFOR, Україна може орієнтуватись на польську модель, де існує єдина система управління державними лісами на всю країну.

Нагадаємо, в Україні обговорюється реформа лісової галузі за європейським зразком, яка передбачає об’єднання лісгоспів та створення єдиної національної лісової компанії.

Асоціація EUSTAFOR — заснована у 2006 році національними операторами державних лісів чотирьох країн: Metsähallitus (Фінляндія), Office National des Forets (Франція), Latvijas Vasts Mezi (Латвія) та Österreichische Bundesforste AG (Австрія).

Сьогодні Асоціація об’єднує 36 членів з 25 європейських країн. Основна функція EUSTAFOR — слугувати платформою, на якій члени Асоціації можуть обмінюватись досвідом та вчитись один в одного.

Фото: Бізнес Цезор

Джерело: Бізнес Цезор