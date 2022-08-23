Євро здешевшав, долар залишається стабільним: курс валют в Україні на 23 серпня
У вівторок, 23 серпня, офіційний курс євро в Україні трохи знизився. Вартість валюти становить 36,56 грн за €1, що на 18 копійок менше порівняно зі вчорашніми показниками.
Водночас курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|39,5
|39,9
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,20
|41,00
|Долар
|39,75
|40,50
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|36,50
|37,40
|Долар
|36,65
|37,50
Курс валют у Райффайзен банку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,40
|40,90
|Долар
|30,60
|41,00
Курс валют в УкрСиббанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|36,35
|37,35
|Долар
|36,57
|37,57
Євро в обмінниках можна купити в середньому за 40,70 грн проти 40,65 грн 22 серпня. Продають за 40,98 грн (22 серпня було 40,95 грн).
Долар в обмінниках в середньому купують за 40,80 грн проти 40,60 грн 22 серпня, а продають за 40,98 грн (22 серпня було 40,80 грн).
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк