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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здешевшав, долар залишається стабільним: курс валют в Україні на 23 серпня

Валентина Чорна, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

У вівторок, 23 серпня, офіційний курс євро в Україні трохи знизився. Вартість валюти становить 36,56 грн за €1, що на 18 копійок менше порівняно зі вчорашніми показниками.

Водночас курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

курс 13 серпня

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,20 41,00
Долар 39,75 40,50

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 36,50 37,40
Долар 36,65 37,50

Курс валют у Райффайзен банку

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,40 40,90
Долар 30,60 41,00

Курс валют в УкрСиббанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 36,35 37,35
Долар 36,57 37,57

Євро в обмінниках можна купити в середньому за 40,70 грн проти 40,65 грн 22 серпня. Продають за 40,98 грн (22 серпня було 40,95 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 40,80 грн проти 40,60 грн 22 серпня, а продають за 40,98 грн (22 серпня було 40,80 грн).

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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