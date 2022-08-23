Серпень, 23 в 10:17

У вівторок, 23 серпня, офіційний курс євро в Україні трохи знизився. Вартість валюти становить 36,56 грн за €1, що на 18 копійок менше порівняно зі вчорашніми показниками.

Водночас курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41 Долар 39,5 39,9

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 40,20 41,00 Долар 39,75 40,50

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 36,50 37,40 Долар 36,65 37,50

Курс валют у Райффайзен банку

Валюта Купівля Продаж Євро 40,40 40,90 Долар 30,60 41,00

Курс валют в УкрСиббанку

Валюта Купівля Продаж Євро 36,35 37,35 Долар 36,57 37,57

Євро в обмінниках можна купити в середньому за 40,70 грн проти 40,65 грн 22 серпня. Продають за 40,98 грн (22 серпня було 40,95 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 40,80 грн проти 40,60 грн 22 серпня, а продають за 40,98 грн (22 серпня було 40,80 грн).

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк