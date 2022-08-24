Серпень, 24 в 15:42

Сьогодні, 24 серпня, на порталі Дія запустили автоматичну реєстрацію ТОВ.

Про це повідомили у Мінцифрі.

Наголошується, що процедура пройшла успішне бета-тестування і тепер відкрити бізнес можна буквально за дві секунди.

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Послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором міністерство запустило ще в жовтні 2020 року – нею скористалися близько 13 тисяч українців.

– Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час, – зауважив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зареєструвати ТОВ на порталі Дія:

авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу;

заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;

підпишіть заяву електронним підписом;

після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.

ТОВ реєструється автоматично, якщо заява відповідає усім умовам.

Раніше Факти ICTV розповідали, як подати заявку на допомогу від ООН та як перевірити статус заявки.