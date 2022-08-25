Серпень, 25 в 16:48

У 2023 році економіка України має стабілізуватися та зрости на цілих 15,5%. Але все залежатиме від воєнних дій.

Про це в інтерв’ю Reuters заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, зараз в уряді складають макроекономічні прогнози перед початком переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо нової програми кредитування.

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Міністр економіки зазначила, що прогнози щодо валового внутрішнього продукту у 2023 році сильно варіюються – від падіння на 0,4% до зростання на 15,5%.

Цього року економіка України впаде до 30-35%.

– Ми розуміємо, що нам потрібно тримати економіку у русі. Дуже складно робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від воєнних дій, – зазначила Юлія Свириденко.

Олег Устенко, старший економічний радник президента Володимира Зеленського, раніше заявив, що кредит МВФ у розмірі $5 млрд на 18 місяців може стати якорем для більшого пакету в розмірі $15-20 млрд від інших кредиторів.