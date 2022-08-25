Євро трохи здорожчало: курс валют в Україні станом на 25 серпня
Фото: Depositphotos
Офіційний курс євро в Україні станом на 25 серпня трохи подорожчав.
Згідно з даними Нацбанку, вартість цієї валюти становить 36,31 грн, що дорожче на одну копійку у порівнянні з минулим банківським днем.
Водночас офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,3
|40,8
|Долар
|39,9
|40,5
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,70
|37,59
|Долар
|36,65
|37,49
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,10
|41,00
|Долар
|40,60
|41,20
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,35
|37,35
|Долар
|36,57
|37,57
В обмінниках 25 серпня долар у середньому можна придбати по 40,80 грн, а продати в середньому за 40,95 грн.
Євро в середньому купують по 40,65 грн, а продають за 40,90 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк