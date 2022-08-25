Серпень, 25 в 11:28

Офіційний курс євро в Україні станом на 25 серпня трохи подорожчав.

Згідно з даними Нацбанку, вартість цієї валюти становить 36,31 грн, що дорожче на одну копійку у порівнянні з минулим банківським днем.

Водночас офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40 41 Долар 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,3 40,8 Долар 39,9 40,5

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,70 37,59 Долар 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,10 41,00 Долар 40,60 41,20

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,35 37,35 Долар 36,57 37,57

В обмінниках 25 серпня долар у середньому можна придбати по 40,80 грн, а продати в середньому за 40,95 грн.

Євро в середньому купують по 40,65 грн, а продають за 40,90 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк