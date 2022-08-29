Євро здорожчало після вихідних: курс валют у банках 29 серпня
Фото: Pixabay
29 серпня Нацбанк підвищив вартість європейської валюти.
В останній понеділок літа євро коштує майже на сім копійок дорожче, ніж напередодні – 36,55 грн.
Курс долара залишається незмінним – 36,57 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 29 серпня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|39,65
|40,65
|Долар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,3
|41
|Долар/грн
|39,8
|39,99
Курс валют у Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,5
|37,4
|Долар/грн
|36,65
|37,5
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40
|40,5
|Долар/грн
|40,4
|40,8
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,25
|37,25
|Долар/грн
|36,57
|37,57
На чорному ринку купівля долара 29 серпня коливається від 40,55 до 40,81 грн, продаж – від 40,82 до 40,9 грн.
Купують євро в обмінниках у понеділок за 40,3 – 40,5 грн, продають – за 40,57 – 40,75 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк