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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здорожчало після вихідних: курс валют у банках 29 серпня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Євро здорожчало після вихідних: курс валют у банках 29 серпня
Фото: Pixabay

29 серпня Нацбанк підвищив вартість європейської валюти.

В останній понеділок літа євро коштує майже на сім копійок дорожче, ніж напередодні – 36,55 грн.

Курс долара залишається незмінним – 36,57 грн.

Зараз дивляться

Курс валют на 29 серпня

Приватбанк 29 серпня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 39,65 40,65
Долар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40,3 41
Долар/грн 39,8 39,99

Курс валют у Монобанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,5 37,4
Долар/грн 36,65 37,5

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40 40,5
Долар/грн 40,4 40,8

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,25 37,25
Долар/грн 36,57 37,57

На чорному ринку купівля долара 29 серпня коливається від 40,55 до 40,81 грн, продаж – від 40,82 до 40,9 грн.

Купують євро в обмінниках у понеділок за 40,3 – 40,5 грн, продають – за 40,57 – 40,75 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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