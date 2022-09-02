Долар та євро в обмінниках зрівнялися у продажу: курс валют в Україні 2 вересня
Нацбанк Україні встановив на п’ятницю, 2 вересня, офіційний курс євро до гривні на рівні 36,58 грн/€. Це на 1 копійку більше, ніж напередодні.
Американський долар без змін з 21 липня – 36,56 грн/$.
В обмінниках долар в середньому можна продати за 40 грн, а придбати по 40,65 грн. Євро купують по 39,8 грн і продають по 40,65, як і американську валюту.
Курс валют в Приватбанку 2 вересня:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|39,5
|40,5
|Долар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,1
|40,85
|Долар/грн
|39,8
|39,99
Курс валют у Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,6
|37,49
|Долар/грн
|36,65
|37,49
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,3
|40,9
|Долар/грн
|40,5
|40,9
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,45
|37,45
|Долар/грн
|36,57
|37,57
На чорному ринку долар коштує 40,46/40,62 грн, євро – 40,1/40,35 грн.
До речі, 2 вересня 2022 року гривня святкує свій 26-й день народження. Понад чверть століття тому розпочалася грошова реформа, і в Україні з’явилася власна національна грошова одиниця.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк