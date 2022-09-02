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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро в обмінниках зрівнялися у продажу: курс валют в Україні 2 вересня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

Нацбанк Україні встановив на п’ятницю, 2 вересня, офіційний курс євро до гривні на рівні 36,58 грн/€. Це на 1 копійку більше, ніж напередодні.

Американський долар без змін з 21 липня – 36,56 грн/$.

Курс валют від НБУ на 2 вересня 2022

Зараз дивляться

В обмінниках долар в середньому можна продати за 40 грн, а придбати по 40,65 грн. Євро купують по 39,8 грн і продають по 40,65, як і американську валюту.

Курс валют в Приватбанку 2 вересня:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 39,5 40,5
Долар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40,1 40,85
Долар/грн 39,8 39,99

Курс валют у Монобанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,6 37,49
Долар/грн 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 40,3 40,9
Долар/грн 40,5 40,9

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,45 37,45
Долар/грн 36,57 37,57

На чорному ринку долар коштує 40,46/40,62 грн, євро – 40,1/40,35 грн.

До речі,  2 вересня 2022 року гривня святкує свій 26-й день народження. Понад чверть століття тому розпочалася грошова реформа, і в Україні з’явилася власна національна грошова одиниця.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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