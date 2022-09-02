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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На ЗАЕС запрацював п’ятий енергоблок, відключений після обстрілу РФ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
На ЗАЕС запрацював п’ятий енергоблок, відключений після обстрілу РФ

У п’ятницю, 2 вересня, знову запрацював 5-й енергоблок Запорізької АЕС, який довелося вимкнути вранці 1 вересня через черговий мінометний обстріл російських окупантів.

Про це пише Енергоатом.

Як уточнюється, енергоблок підключили до енергомережі о 13:10, він продовжує набір потужності.

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Загалом, згідно з опублікованими даними, на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України.

Наразі зауважень до роботи системи безпеки та обладнання, як повідомляється, немає.

Нагадаємо, представники місії МАГАТЕ продовжують роботу на Запорізькій АЕС.

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Джерело: Енергоатом

Фото: Енергоатом

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