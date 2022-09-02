Вересень, 02 в 14:56

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала встановити обмеження на ціни на трубопровідний газ, що йде з Росії до Євросоюзу.

Про це йдеться у заяві, озвученій нею ЗМІ 2 вересня.

– Я твердо впевнена, що настав час для встановлення цінового обмеження для трубопровідного російського газу, що йде до Європи, – повідомила вона.

Урсула фон дер Ляєн вважає, що Євросоюз готовий запровадити таку цінову стелю, проте обговорювати таку пропозицію необхідно з керівництвом валютного блоку.

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Глава ЄК уточнила, що обмеження цін може зупинити енергетичні маніпуляції та шантаж з боку РФ.

За словами фон дер Ляєн, газові сховища ЄС заповнені в середньому на 80%.

Тим часом Financial Times із посиланням на свої джерела зазначає, що 2 вересня міністри фінансів країн Великої сімки підтримають запровадження обмежень ціни на російську нафту.

За даними видання, ціну на нафту з Росії планують ввести з 5 грудня, на нафтопродукти з РФ – з 5 лютого.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи матеріал FT, зазначив, що таке рішення, у разі його прийняття, стане додатковим ударом по російській економіці.