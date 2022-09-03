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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Перекриття Північного потоку-1 – це економічна та психологічна війна Путіна – ексдиректорка Energy UK

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Північний потік-2
Фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін веде економічну та психологічну війну, закриваючи великий газопровід до Європи.

Таку думку висловила колишня виконавча директорка торгової асоціації Energy UK Анджела Найт.

Вона зазначила, що рішення російського державного енергетичного гіганта Газпром продовжити відключення газових потоків газопроводом Північний потік-1 “викликало паніку в Британії”.

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За її словами, Євросоюз і Британія стали надто сильно енергетично залежати від “не таких вже й дружніх країн”.

– Путін, насправді, дуже добре грає в економічну війну. Він дуже добре грає у психологічну війну. Ми, як країна, панікуємо – Європа теж панікує – і це не дивно, і я не критикую це, – сказала Найт.

Вона наголосила, що енергетична політика Британії була “неправильною протягом дуже довгого часу”.

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Джерело: The Guardian
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