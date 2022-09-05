ІТ-підприємець Олег Крот: Весь український бізнес об’єднався та допомагає ЗСУ

Вересень, 05 в 18:22

В умовах боротьби з російською агресією об’єдналися всі українці, у тому числі й підприємці. Сьогодні держава, можливо, вперше в історії, робить вагомі кроки для підтримки бізнесу.

Про це в рамках національного телемарафону висловився керуючий партнер холдингу TECHIIA Олег Крот.

– Сьогодні майже кожний бізнес, так чи інакше, намагається допомогти. Зараз я бачу, що весь бізнес без виключення об’єднався і допомагає. Я сподіваюся, що це буде проявлятися все більше і більше, – сказав керуючий партнер холдингу TECHIIA, повідомляє Телеграф.

Він також звернув увагу на те, що хтось афішує свою допомогу, а хтось не хоче цього робити або побоюється атак Росії.

Зараз дивляться

– Хтось може афішувати про свою допомогу, хтось не хоче цього робити, хтось трохи переляканий, чим це може обернутися. Коли ти говориш, скільки ти допомагаєш та як ти робиш, то, так чи інакше, стаєш ціллю (для атак РФ). Ми ж намагаємося відбити ворога та зупинити його ланцюжки постачання, так само ворог може намагатися підбити ланцюжки допомоги ЗСУ, – пояснив Крот.

Зазначимо, Олег Крот виділив на підтримку української армії безпрецедентну суму близько $60 млн.

Фото: Телеграф