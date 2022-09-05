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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ дозволив банкам продавати більше валюти населенню

Валентина Летяк, редакторка стрічки
НБУ дозволив банкам продавати більше валюти населенню
Фото: Pexels

З вівторка, 6 вересня, банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти – Нацбанк оновив та уточнив валютні обмеження, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України.

– Національний банк сприяє збільшенню пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку – до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього, – пояснили в НБУ.

Експерти регулятора вважають, що такий крок сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку, водночас та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України.

Ці зміни внесені постановою НБУ від 2 вересня 2022 року №197 Про внесення змін до постанови від 24 лютого 2022 року №18, що набирає чинності з 6 вересня.

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Джерело: НБУ
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