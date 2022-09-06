Вересень, 06 в 13:17

У роботі Приватбанку стався збій. Українці пишуть, що не працюють термінали і неможливо розрахуватися картою.

У самому банку інформацію про проблеми в роботі поки що не коментують.

Нагадаємо, Приватбанк дозволяє своїм клієнтам відкривати багато різних платіжних карток. Можна оформити універсальну, пенсійну, соціальну чи картку для виплат.

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Усе залежить від цілей та потреб клієнта. А ще у Приватбанку можна відкрити картку онлайн.

Її називають Digital-картка. Це та сама Універсальна чи Картка для виплат з усіма їх можливостями, але без пластику та відділень.

Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay або ж зняти готівку у гривні через банкомат за допомогою QR-коду.

Як оформити картку Приватбанку онлайн – читайте у нашому матеріалі.