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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У роботі Приватбанку стався масовий збій

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У роботі Приватбанку стався масовий збій
Фото: Depositphotos

У роботі Приватбанку стався збій. Українці пишуть, що не працюють термінали і неможливо розрахуватися картою.

У самому банку інформацію про проблеми в роботі поки що не коментують.

Нагадаємо, Приватбанк дозволяє своїм клієнтам відкривати багато різних платіжних карток. Можна оформити універсальну, пенсійну, соціальну чи картку для виплат.

Зараз дивляться

Усе залежить від цілей та потреб клієнта. А ще у Приватбанку можна відкрити картку онлайн.

Її називають Digital-картка. Це та сама Універсальна чи Картка для виплат з усіма їх можливостями, але без пластику та відділень.

Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay або ж зняти готівку у гривні через банкомат за допомогою QR-коду.

Як оформити картку Приватбанку онлайн – читайте у нашому матеріалі.

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