Євро здешевшав у банках: курс валют в Україні 7 вересня
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Національний банк України на 7 вересня встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн, тобто він не змінився з 21 липня.
Курс євро після значного здешевлення напередодні зріс на 2 копійки – до 36,28 грн.
У банках долар купують в середньому по 40,1 грн, продають по 40,9 грн. Євро: купівля – 39,7 грн, продаж – 40,5 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку 7 вересня:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|39,45
|40,15
|Долар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|39,9
|40,7
|Долар/грн
|39,8
|39,9
Курс валют у Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,3
|37,19
|Долар/грн
|36,65
|37,49
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|39,9
|40,4
|Долар/грн
|40,5
|41,00
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,15
|37,15
|Долар/грн
|36,57
|37,57
Долар на чорному ринку в середньому продають за 41,1 грн, а купують по 40,9 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк