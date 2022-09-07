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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здешевшав у банках: курс валют в Україні 7 вересня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Євро
Фото: Depositphotos

Національний банк України на 7 вересня встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн, тобто він не змінився з 21 липня.

Курс євро після значного здешевлення напередодні зріс на 2 копійки – до 36,28 грн.

Курс валют в Україні на 7.09.2022

Фото НБУ

У банках долар купують в середньому по 40,1 грн, продають по 40,9 грн. Євро: купівля – 39,7 грн, продаж – 40,5 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку 7 вересня:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 39,45 40,15
Долар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 39,9 40,7
Долар/грн 39,8 39,9

Курс валют у Монобанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,3 37,19
Долар/грн 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 39,9 40,4
Долар/грн 40,5 41,00

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж
Євро/грн 36,15 37,15
Долар/грн 36,57 37,57

Долар на чорному ринку в середньому продають за 41,1 грн, а купують по 40,9 грн.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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