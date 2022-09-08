Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ оцінив зростання річної інфляції до 23% за підсумками серпня

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
НБУ оцінив зростання річної інфляції до 23% за підсумками серпня
Фото: Depositphotos

Національний банк України попередньо оцінює зростання річної інфляції за підсумками серпня на рівні до 23%. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

— У липні та серпні інфляція надалі очікувано прискорювалася. За попередніми оцінками Національного банку, в одному місяці вона досягла 23%, –  сказав він під час прес-конференції.

За його словами, загальна динаміка була стриманішою, ніж прогнозував Нацбанк. Перш за все через зниження вартості пального та більше низьких темпів зростання цін на окремі овочі.

Водночас Ніколайчук додав, що інфляційний тиск залишається високим, насамперед через наслідки війни, зокрема руйнування виробництв та порушення логістики.

Зараз дивляться

— Погіршення інфляційних очікувань також посилює цей тиск, додатковий вплив має липнева корекція курсу гривні, яка була необхідна для збереження стійкості економіки, – додав він.

Нацбанк запевнив, що інфляційні процеси і надалі залишатимуться керованими.

Читайте
НБУ дозволив банкам продавати більше валюти населенню

Джерело: Інтерфакс-Україна
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка