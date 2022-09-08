НБУ оцінив зростання річної інфляції до 23% за підсумками серпня

Вересень, 08 в 15:42

Національний банк України попередньо оцінює зростання річної інфляції за підсумками серпня на рівні до 23%. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

— У липні та серпні інфляція надалі очікувано прискорювалася. За попередніми оцінками Національного банку, в одному місяці вона досягла 23%, – сказав він під час прес-конференції.

За його словами, загальна динаміка була стриманішою, ніж прогнозував Нацбанк. Перш за все через зниження вартості пального та більше низьких темпів зростання цін на окремі овочі.

Водночас Ніколайчук додав, що інфляційний тиск залишається високим, насамперед через наслідки війни, зокрема руйнування виробництв та порушення логістики.

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— Погіршення інфляційних очікувань також посилює цей тиск, додатковий вплив має липнева корекція курсу гривні, яка була необхідна для збереження стійкості економіки, – додав він.

Нацбанк запевнив, що інфляційні процеси і надалі залишатимуться керованими.