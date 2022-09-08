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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Прив’язка курсу гривні до євро поки що не планується – НБУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
евро, евросоюз, банкнота, євро, євросоюз
Фото: Depositphotos

Нацбанк України поки що не планує прив’язувати курс гривні до євро. А надалі це залежатиме від політичного зближення з Євросоюзом.

Про це заявив на брифінгу заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

– Рано чи пізно, без сумніву, станеться така прив’язка. Але що має статися, щоб це стало реальністю – це подальше нарощування економічних зв’язків, зокрема торговельних зв’язків із ЄС. Це політичне зближення України та ЄС, – зазначив він.

За його словами, НБУ має проаналізувати можливі ризики та оптимізувати структуру золотовалютних резервів.

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Гелетій додав, що зараз долар сильно переважає у структурі зовнішньоекономічних операцій, а переприв’язка гривні до євро на сьогодні може створити ситуацію невизначеності та викликати волатильність на валютному ринку.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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