Кількість вакансій зростає щомісяця: кого шукають роботодавці на Заході України та скільки платять

Вересень, 12 в 22:43

Ринок праці поступово, але відновлюється. Щомісяця на 10-20% збільшується кількість вакансій. Такі дані наводить керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу GRC.UA Руслана Березівська.

За її словами, саме релокація підприємств на Захід України стала причиною того, що пропозицій роботи побільшало. За даними Мінекономіки України, вже понад 600 компаній завершили переїзд з областей, де тривають бойові дії. Половина з них відновили свою роботу. Там працюють тисячі людей. Завдяки цим підприємствам роботу мають фахівці, які переїхали разом з компаніями, та місцеві жителі Західної України.

– Попри це, досі пропозицій роботи менше, ніж шукачів. Багато хто втратив свою роботу внаслідок переїзду або закриття підприємств, або ж їх не влаштовує зарплата, яка відчутно знизилася. Тому активність шукачів зростає. Зростає також і конкуренція. І така ситуація загалом по Україні, – розповіла Руслана Березівська.

За словами експертів ринку праці, чим ближче до лінії фронту – тим глибше падіння ринку. Менше підприємств працює – менше вакансій. Наприклад, Харків був на третьому місці за кількістю пропозицій роботи. Нині ж він пасе задніх – пропозицій роботи там замало. Натомість на Заході ситуація змінилася.

Зараз дивляться

– Львів, який до війни входив у десяток, але був не вище шостої позиції за кількістю пропозицій роботи, на сьогодні займає третю сходинку. Загалом західні регіони входять у десятку з найбільшою кількістю пропозицій роботи. Так, Львівська область має 13% частки від усіх актуальних вакансій в Україні. Івано-Франківська область – 4,3%, а Закарпатська – майже 3%, – зазначила Березівська.

Вакансії на ринку праці на Заході України

Десятка найзатребуваніших вакансій незмінна майже у всій Україні, лише залежно від регіону змінюється частка тих чи інших пропозицій. Так, найбільше нині шукають спеціалістів у сфері ритейлу і менеджерів з продажів.

– Спеціалісти з ритейлу – продавці, касири, адміністратори торгових залів, спеціалісти, які займаються роботою з клієнтами. Ці фахівці найзатребуваніші у всіх областях України. Західний регіон трішки відрізняється тим, що попри те, що на Закарпатті та у Львові діють IT-кластери, однак інформаційні технології та IT-спеціалісти не настільки затребувані, як, наприклад, у Києві, – розповіла Березівська.

Також у Західному регіоні затребувані будівельники, працівники у сфері транспорту та логістики, бухгалтери, а ще медики та фармацевти.

Яку зарплату пропонують

Нині зарплати знижені загалом в Україні. Проте експерти запевняють, що падіння зарплат, яке відбулося у квітні-травні, почало стабілізуватися. Зараз деякі підприємства і компанії намагаються утримувати ключових кваліфікованих співробітників, щоб не втрачати персонал, від якого залежить фінансовий результат компанії. І таким спеціалістам або підвищують зарплати, або додають премії – бонуси.

– Утім, варто зазначити, що все одно дохід українців знизився, і досить відчутно. І зарплати знизилися, і відбулося знецінення національної валюти, і номінальний дохід українців впав. До цього найбільша криза була у 2014–2015 роках. Тоді також багато компаній або закривалися, або знижували заробітні плати. І на той момент зарплати у третині компаній знизилися на 35%. Повернення до докризового рівня зарплат відбулося лише влітку 2016 року. Далі була криза з початком пандемії. І в ось цю воєнну кризу ми увійшли ослабленими після попередніх криз, – пояснила Березівська.

Середні заробітні плати у західних регіонах є одними з найнижчих, порівняно із Дніпром та Києвом. Так, Львівська область, попри те, що вона займає третю позицію серед усіх областей за кількістю пропозицій роботи, має середню зарплату у 18,8 тис. грн. У серпні цифра була вищою і становила 22 тис. грн.

Найменше платять на Тернопільщині – 11,4 тис. грн. Не набагато більше пропонують у Рівненській області – 13,1 тис. грн. Тобто від 12 до 16 тис. грн – приблизно така середня зарплата у всіх західних областях України.

Які прогнози та що чекає ринок праці

Робити прогнози – справа невдячна, вважають експерти ринку праці. Адже відновлення ринку і підвищення зарплат залежить від багатьох чинників.

– Усі ми розуміємо: якщо війна довго триватиме – складніше відновлюватиметься ринок праці. На сьогодні є помірно-позитивні тенденції відновлення ринку праці, бо ми бачимо, що підприємства і компанії, які мали можливість відновити свою діяльність, це роблять. Вони адаптуються до діяльності в нових умовах, – зауважила Березівська.

Вона сподівається, що більшого падіння ринку не відбудеться. Навпаки, вже незабаром має початися поступове відновлення. Зміни на краще можуть бути й щодо зарплат. Можливо, їх переглядатимуть для ключових співробітників і найбільш затребуваних фахівців. Загалом результат залежить від відновлення всієї економіки держави.