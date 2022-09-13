Міністр оборони нагородив героїв з Житомирщини: серед них – працівники ТОВ Юнігран
Міністр оборони України Олексій Резніков провів нагородження мешканців Житомирської області, які своєю героїчною наснагою внесли суттєвий вклад в допомогу ЗСУ у найскладніший період навали окупантів.
Серед нагороджених – двоє працівників компанії Юнігран.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
– Так, за плідну співпрацю зі Збройними силами України, особистий героїзм, патріотизм та активну громадську позицію відзнакою Міністерства оборони України, нагрудним знаком Знак пошани відзначено заступника генерального директора ТОВ Юнігран з питань безпеки Сергія Сафранчука, – розповіли у компанії.
Також нагороду За сприяння Збройним силам України отримав водій автотранспортних засобів АТ Малинський каменедробильний завод Сергій Пархоменко.
– Щиро вітаємо з заслуженими нагородами своїх колег, які з перших днів війни разом з усіма іншими працівниками компанії Юнігран своєю щоденною роботою допомагали Збройним силам України героїчно протистояти російському вторгненню, – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, ТОВ Юнігран – провідна національна гірничодобувна компанія з виробництва та реалізації щебеневої продукції, тротуарної плитки, річкового піску, гранітної брущатки з природного каменю та вибухових речовин.