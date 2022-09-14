Як самостійно змінити реквізити для отримання пенсій – інструкція
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Пенсіонери можуть самостійно змінювати спосіб отримання пенсійних виплат (банківські реквізити або адресу проживання). Крім того, зробити це можна онлайн.
Як змінити реквізити для отримання пенсій – дізнавалися Факти ICTV.
Реквізити для отримання пенсій – як змінити онлайн
Для цього потрібно:
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- Авторизуватись в особистому кабінеті на Електронному порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу.
- У боковій панелі ліворуч знайти розділ Пенсіонерам та обрати там Внесення змін до електронної пенсійної справи.
- Далі потрібно знайти та натиснути Заява на зміну виплатних реквізитів.
- Заповнити всі поля заяви, вказавши персональні, контактні та адресні дані. Також потрібно додати скан-копії документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про відкритий рахунок у банку).
- Надати згоду на передачу та обробку персональних даних.
- Сформувати заяву, підписати КЕП та відправити до ПФУ.
Після надсилання заяви, вам надійде повідомлення про успішне оновлення даних, відповідно, наступну виплату ви отримаєте за новими реквізитами.
Варто зазначити, що банк, у якому ви відкрили банківський рахунок, повинен мати угоду з ПФУ для обслуговування пенсіонерів.