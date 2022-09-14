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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як самостійно змінити реквізити для отримання пенсій – інструкція

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як самостійно змінити реквізити для отримання пенсій – інструкція
Фото: Depositphotos

Пенсіонери можуть самостійно змінювати спосіб отримання пенсійних виплат (банківські реквізити або адресу проживання). Крім того, зробити це можна онлайн.

Як змінити реквізити для отримання пенсій – дізнавалися Факти ICTV.

Реквізити для отримання пенсій – як змінити онлайн

Для цього потрібно:

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  • Авторизуватись в особистому кабінеті на Електронному порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу.
  • У боковій панелі ліворуч знайти розділ Пенсіонерам та обрати там Внесення змін до електронної пенсійної справи.

  • Далі потрібно знайти та натиснути Заява на зміну виплатних реквізитів.
  • Заповнити всі поля заяви, вказавши персональні, контактні та адресні дані. Також потрібно додати скан-копії документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про відкритий рахунок у банку).
  • Надати згоду на передачу та обробку персональних даних.
  • Сформувати заяву, підписати КЕП та відправити до ПФУ.

Після надсилання заяви, вам надійде повідомлення про успішне оновлення даних, відповідно, наступну виплату ви отримаєте за новими реквізитами.

Варто зазначити, що банк, у якому ви відкрили банківський рахунок, повинен мати угоду з ПФУ для обслуговування пенсіонерів.

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