Вересень, 14 в 12:16

Пенсіонери можуть самостійно змінювати спосіб отримання пенсійних виплат (банківські реквізити або адресу проживання). Крім того, зробити це можна онлайн.

Як змінити реквізити для отримання пенсій – дізнавалися Факти ICTV.

Реквізити для отримання пенсій – як змінити онлайн

Для цього потрібно:

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Авторизуватись в особистому кабінеті на Електронному порталі Пенсійного фонду

У боковій панелі ліворуч знайти розділ Пенсіонерам та обрати там Внесення змін до електронної пенсійної справи.

Далі потрібно знайти та натиснути Заява на зміну виплатних реквізитів .

Далі потрібно знайти та натиснути . Заповнити всі поля заяви, вказавши персональні, контактні та адресні дані. Також потрібно додати скан-копії документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про відкритий рахунок у банку).

документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про відкритий рахунок у банку). Надати згоду на передачу та обробку персональних даних.

Сформувати заяву, підписати КЕП та відправити до ПФУ.

Після надсилання заяви, вам надійде повідомлення про успішне оновлення даних, відповідно, наступну виплату ви отримаєте за новими реквізитами.

Варто зазначити, що банк, у якому ви відкрили банківський рахунок, повинен мати угоду з ПФУ для обслуговування пенсіонерів.