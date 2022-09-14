Єврооблігації України різко подорожчали після новин про успіхи ЗСУ на фронті

Вересень, 14 в 14:05

Котирування українських єврооблігацій, що знижувалися понад три тижні поспіль, підскочили в середньому на 13,7% після новин про успішний контрнаступ ЗСУ.

За даними агентства Bloomberg, найменше зростання ціни зафіксовано за середньостроковими доларовими паперами з погашенням у 2024-2025 роках.

Зокрема, єврооблігації-2025 подорожчали на 8% – до 27,2% від номіналу, що відповідає прибутковості близько 61,8% річних.

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Доларові єврооблігації з погашенням у 2026-2030 роках котируються тепер у діапазоні 23,1-24,7% від номіналу, що на 2,5-3,3 процентних пункти більше, ніж наприкінці минулого тижня, а їх поточні ставки опустилися до 53,8%-36,1% річних.

Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031-2035 роках зросла найбільше – у середньому на 17,6%, або на 3,2-3,5 в.п. – до 22,6-22% від номіналу. Тепер їхню прибутковість становлять відповідно 31,2-28,8% річних.

Щодо єврооблігацій у євро, то динаміка їхньої вартості була схожою – зростання в середньому на 13%. Станом на вечір 13 вересня папери з погашенням у 2028 році котирувалися по 21,3% від номіналу, у 2032 році – по 21% від номіналу.

З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 43,3% у першому випадку та 28,1% річних – у другому.

Дещо менше подорожчали ВВП-варранти – на 8,8%, до 33,4% від умовної вартості.