НБУ ввів у обіг пам`ятну монету з Володимирським собором у Києві

Вересень, 15 в 14:40

Володимирський собор у Києві з’явився на пам’ятній монеті номіналом 5 грн, яку ввів у обіг 15 вересня Нацбанк України. Тираж – 35 тис. штук.

На аверсі монети угорі на дзеркальному тлі розміщено малий Державний герб України, під ним – головний фасад собору (використано тамподрук).

На реверсі – орнаментальний декоративний елемент оздоблення історичної будівлі, під яким роки будівництва собору – 1862-1882, орнаментальна смуга та напис – Володимирський собор.

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Він вважається однією з архітектурних перлин Києва. На спорудження собору, яке тривало 20 років – із 1862 до 1882 року, було зібрано значну кількість пожертв.

Більше 10 років продовжувалися роботи над внутрішнім оздобленням, унікальні розписи – його основна цінність.