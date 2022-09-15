Податки, робочі місця і гуманітарна підтримка: як Київський картонно-паперовий комбінат працює під час війни

Вересень, 15 в 15:01

У той час, коли український бізнес закриває свої філіали, в Україні є компанії, які продовжують працювати заради споживачів і співробітників у воєнний час та підтримують економіку держави та регіону.

Один з прикладів такого бізнесу — ПрАТ Київський картонно-паперовий комбінат. Це одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції, розташоване в місті Обухів.

Цього року виповнилося 40 років від початку виробничої діяльності комбінату. Підприємство передусім знане серед пересічних українців найвідомішим і найстарішим брендом туалетного паперу на українському ринку.

Зараз дивляться

Наразі комбінат виготовляє близько 30% загального випуску целюлозно-паперової продукції в Україні.

Це паперові вироби (туалетний папір, рушники і серветки) під ТМ Обухів65 та ТМ Диво, пакувальний та тарний картони, гофроупаковка для багатьох продуктів харчування і щоденного вжитку, бокси для яєць – без цієї продукції комбінату не обходиться повсякденне життя пересічного українця.

Для Київського КПК у пріоритеті завжди було і залишається виконання своїх зобов’язань перед державою, споживачами, партнерами, співробітниками.

Багато років поспіль КПК отримує відзнаки у рейтингу Сумлінний платник податків України, оскільки відповідально та систематично сплачує податки в повному обсязі і не має податкових заборгованостей.

Лише за 2021 рік було сплачено майже 930 млн грн податків, а з початку 2022 року – майже 550 млн грн.

Від діяльності підприємства залежить не лише добробут близько 2500 працівників і їхніх родин, а й усього регіону. Загалом разом із дочірніми компаніями надає 3,5 тис. робочих місць.

Для Обухівщини підприємство відіграє значну роль, адже сьогодні воно чи не єдине забезпечує роботою і надходженнями до бюджету у таких обсягах.

Крім того, за рішенням основного акціонера – холдингу Pulp Mill – весь прибуток за час діяльності комбінату не виводився, а був інвестований у розвиток підприємства.

Зокрема, лише з 2000 року Київський КПК інвестував в підприємство, а відтак, і в українську економіку понад €360 млн.

З лютого 2022 року виробник надає різноманітну гуманітарну допомогу медичним закладам, благодійним і волонтерським організаціям, адресну підтримку родинам на постраждалих територіях.

Крім того, підприємство активно допомагає і власною продукцією – паперовими санітарними виробами та упаковкою.

У компанії з 1994 року існує благодійний фонд Картонник. Під час війни він став надавати фінансову підтримку громадським та волонтерським організаціям, медичним закладам, родинам переселенців, закладам освіти.

При цьому ККПК не обмежує свою допомогу лише Київщиною.

Гуманітарні вантажі у вигляді продукції компанії, продуктів харчування, товарів першої необхідності, інженерного спорядження відправлялися в різні куточки України: Чернігів, Черкаси, Харків, Знам’янку, міста та села Київщини. Також компанія надавала власний транспорт для доставки гуманітарних вантажів по Україні.

А завдяки благодійному проєкту Гофроліжка для українців, ініційованому підприємством і разом у партнерстві з логістичним партнером Нова пошта, понад 2 тис. екологічних і мобільних ліжок з гофрованого картону допомогли облаштувати бомбосховища, центри з тимчасового розташування переселенців, нові тимчасові оселі для постраждалих від війни родин.

Компанія дбає про своїх працівників, демонструє відповідальні підходи у веденні бізнесу.

Так, наприклад, попри складні економічні умови, компанія не лише забезпечує повне дотримання трудового законодавства для працівників, а й намагається з власної ініціативи і понаднормово покращувати умови праці.

ККПК і цього року продовжив багаторічну традицію і за власний кошт забезпечив програму корпоративного медичного страхування співробітників на 2022/2023 роки.

А усі мобілізовані співробітники отримували і продовжують отримувати середній заробіток.

Така діяльність компанії, як і кожного соціально відповідального бізнесу в Україні, наближає до досягнення спільної мети для всіх українців — перемоги у війні.