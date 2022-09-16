Компанія Шервул подарувала 200 комплектів форми військовим Сумщини
На Сумщину із робочим візитом завітав посол Туреччини в Україні. Він зустрівся з керівництвом ОВА та провідними підприємствами області.
Під час зустрічі обговорювали подальшу співпрацю.
– Ми вдячні за такий теплий прийом. Ми побачили, що Сумщина відновлюється, — заявив Надзвичайний і Повноважний посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.
Прикладом вдалої кооперації стало місцеве підприємство Шервул, яке займається виготовленням тканин та пледів, і деяку сировину для своєї продукції закуповує саме в Туреччині.
– З березня виконуємо оборонні замовлення. З турецької сировини відшиваємо багато одиниць одягу — шкарпетки, футболки, труси, сорочки бойові. Все те, чого потребують наші військові, — каже заступник директора Євген Старшок.
Також він наголосив, що все це пошито на території області, й від імені компанії подарував військовим Сумщини 200 комплектів форми власного виробництва.
– Просимо прийняти це. Ви — наші захисники, — звернувся до військових представник Шервулу.
За словами голови Сумської облдержадміністрації — керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, перша партія дуже сподобалася військовим.
– Такої класної форми ще не було. Дихає, міцна, красива, зручна, добре пошита, — похвалив Живицький.
У компанії переконані, саме завдяки співпраці вдається досягати поставлених цілей.
Євген Старшок подякував всім за співробітництво та своєчасне постачання сировини. А також відзначив роботу Сумської митниці, яка сприяє оперативному розмитненню товарів, щоби військові були вчасно забезпеченні формою.