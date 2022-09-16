Компанія Шервул подарувала 200 комплектів форми військовим Сумщини

Вересень, 16 в 10:20

На Сумщину із робочим візитом завітав посол Туреччини в Україні. Він зустрівся з керівництвом ОВА та провідними підприємствами області.

Під час зустрічі обговорювали подальшу співпрацю.

– Ми вдячні за такий теплий прийом. Ми побачили, що Сумщина відновлюється, — заявив Надзвичайний і Повноважний посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

Прикладом вдалої кооперації стало місцеве підприємство Шервул, яке займається виготовленням тканин та пледів, і деяку сировину для своєї продукції закуповує саме в Туреччині.

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– З березня виконуємо оборонні замовлення. З турецької сировини відшиваємо багато одиниць одягу — шкарпетки, футболки, труси, сорочки бойові. Все те, чого потребують наші військові, — каже заступник директора Євген Старшок.

Також він наголосив, що все це пошито на території області, й від імені компанії подарував військовим Сумщини 200 комплектів форми власного виробництва.

– Просимо прийняти це. Ви — наші захисники, — звернувся до військових представник Шервулу.

За словами голови Сумської облдержадміністрації — керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, перша партія дуже сподобалася військовим.

– Такої класної форми ще не було. Дихає, міцна, красива, зручна, добре пошита, — похвалив Живицький.

У компанії переконані, саме завдяки співпраці вдається досягати поставлених цілей.

Євген Старшок подякував всім за співробітництво та своєчасне постачання сировини. А також відзначив роботу Сумської митниці, яка сприяє оперативному розмитненню товарів, щоби військові були вчасно забезпеченні формою.