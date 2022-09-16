Вересень, 16 в 10:31

Станом на 16 вересня офіційний курс євро трохи впав. За даними Національного банку, валюта Європейського Союзу сьогодні зупинилася на позначці 36,51 грн, вчора євро коштувало 36,54 грн.

Офіційний курс долара залишається незмінним – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться

Валюта купівля продаж Євро 39 грн 39,95 грн Долар 39,5 грн 39,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,4 грн 41,3 грн Долар 39,8 грн 39,99 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,65 грн 37,65 грн Долар 36,65 грн 37,5 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,2 грн 41,0 грн Долар 41,2 грн 41,65 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,4 грн 37,4 грн Долар 36,57 грн 37,57 грн

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що завдяки надходженню фінансової допомоги від західних партнерів наразі немає загрози девальвації гривні.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк