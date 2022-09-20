Вересень, 20 в 15:43

Мало хто вміє грамотно економити гроші. Економія здається складною справою, особливо коли навколо безліч спокус, а в тебе невелика зарплата.

Насправді, якщо розібратися у цій справі глибше, економити гроші може бути набагато легше, ніж здається.

Як навчитись економити гроші при невеликому заробітку – дізнавалися Факти ICTV.

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Фінансова грамотність: як набути корисні навички

Кожен хоче досягнути успіху та стати заможною людиною, проте вдається це не усім. У переважній більшості випадків, люди просто не володіють фінансовою грамотністю.

Фінграмотність – це багаж знань і навичок, які формують правильне ставлення до особистих грошей і дозволяють людині приймати вигідні для себе рішення.

Зростання наших матеріальних статків у значній мірі залежить від того, наскільки розумно ми використовує ресурси та розпоряджається грошима.

Кожна копійка на рахунку

Важливе правило, якого дотримуються не усі. Яка б зарплата у вас не була, ви повинні чітко розуміти скільки ви заробляєте та витрачаєте.

– Хороше уявлення про те, скільки грошей до вас надходить і виходить, — це перший крок до економії грошей. Інакше важко реалізувати комплексний план заощаджень і витрат, – зазначає директорка відділу корпоративного навчання в Money Management International Тара Алдерете.

Заведіть собі спеціальний блокнот чи просто замітку у телефоні, де кожного дня розписуйте скільки ви витрачаєте.

Ви будете шоковані від того, яка суму витрачаєте на непотрібні речі. Звичайно, враховувати кожну копійку не варто, але основні статті витрат повинні бути визначені з точністю до 10 грн.

Ви повинні самі контролювати власні кошти та ставитись до цього раціонально.

Крім того, корисно вести щомісячні звіти – скільки грошей надійшло до вашого бюджету та скільки ви витратили.

Витрачайте менше, ніж заробляєте

Сказати це легше, ніж виконати, особливо, якщо заробіток невеликий. Які б не були доходи, потрібно так планувати витрати, щоб залишалась певна сума грошей для заощаджень.

Хочете витрачати більше – прагніть і заробляти більше.

У кожній книзі з фінансів можна побачити це правило. На думку економістів, люди, які витрачають усю свою зарплату до копійки, ніколи не зможуть стати заможними.

Робіть заощадження

Почніть з невеликої суми. Це може 10-15% від вашого місячного заробітку.

Генеральний директор PlaybookUX Ліндсі Аллард щотижня автоматично переказує $25 на ощадний рахунок.

– Я майже не помічаю, як $25 сходять з мого звичайного рахунку, і з часом це стала досить непоганою сумою, — каже вона.

За допомогою невеликих заощаджень, ви не лише назбираєте кругленьку суму, а й створите фінансову подушку для непередбачуваних ситуацій.

Ідеальна подушка безпека має складати суму, на яку ви б могли прожити 4-6 місяців.

Поставте собі конкретні цілі

Якщо вам важко просто складати у конверт заощадження, поставте собі ціль, на яку ви збираєте кошти.

Наприклад, на подорож чи новий телефон, нову машину чи взагалі на квартиру.

Коли у вас з’явиться конкретна ціль для заощадження, ви будете з легкістю складати кошти і навчитеся викручуватися з суми, що залишилось.

Планування

Після зарахування зарплати, тверезо та чітко розплануйте, на що ви будете її витрачати:

оренда квартири;

комунальні послуги;

заощадження 10-15%;

погашення кредиту чи боргу.

Чітко напишіть, яку саме суму ви повинні віддати та що у вас залишається.

Економісти радять використати правило 50-30-20. Це стратегія економії грошей, яка вимагає, аби:

50% вашої зарплати йшло на побутові потреби, включаючи оренду або комунальні послуги;

вашої зарплати йшло на побутові потреби, включаючи оренду або комунальні послуги; 30% на розваги та відпочинок (похід у кіно чи ресторан);

на розваги та відпочинок (похід у кіно чи ресторан); 20% на заощадження та інвестиції.

Витрачайте гроші на найнеобхідніше

Кругленькі суми грошей йдуть від нас поступово, ми цього навіть не помічаємо. Мова про те, що купуючи непотрібні речі за низькими цінами, в результаті ми витрачаємо значно більше.

Так влаштований наш мозок – коли він бачать приємну ціну, відразу хоче це купити.

З цього правила, випливає ще одне – відкладати дрібну решту.

Експерти радять відкладати решту з покупок, навіть якщо там кілька гривень. Деякі додатки роблять це у цифровому вигляді, округляючи ваші покупки та заощаджуючи різницю.

– Ви можете заощадити багато грошей, навіть не підозрюючи про це, – каже Альдерете.

Не ходіть в продуктові без списку

Коли ми заходимо в магазин, очі розбігаються від асортименту. Хочеться купити усе і відразу, особливо, якщо зайти в супермаркет голодним.

Тому, перед походом до магазину напишіть собі список речей, які зараз вам необхідні.

По-перше, вам буде легше орієнтуватися у магазині, по-друге, ви не купите нічого зайвого, а отже заощадите.

– Планування та складання списку перед походом у магазин допоможе уникнути надмірним витратам і допоможе вам дотримуватися свого бюджету, – каже Алдерете.

Інвестуйте заощадження

Усі знають, що гроші люблять не лише рахунок, а й рух. Не варто тримати заощадження під подушкою, краще змусити їх працювати на вас.

Навіть невелика сума на звичайному ощадному рахунку зростає, бо працює на економіку країни.

Пам’ятайте, що інвестувати у проекти, акції чи зберігати кошти на ощадному рахунку потрібно обережно. Ви маєте проаналізувати певний банк чи ринок акцій, аби не втратити свої заощадження.

Але усі економісти та фінансисти радять вкладати гроші, а не зберігати їх у конверті.

Відмовтесь від усього необхідного

Проаналізувавши свої витрати, ви зрозумієте, яка сума йде на вітер. Раціонально подумайте без яких послуг ви зможете спокійно обійтися.

Також скасуйте підписки, якими не користуєтесь. Можливо ви підписані на додатки, які тягнуть з вашої картки гроші, чи у вас дійсний абонемент у спортивну залу, яким ви не користуєтесь.

Відмовтесь від усього, що забирає у вас гроші.

Проведіть місячний челендж

Це хороший спосіб назбирати кругленьку суму:

Візьміть будь-яку коробку та зробіть у ній отвір для купюр. На коробці напишіть цифри від 1 до 100, або 10, 20, 50 тощо. Кожен раз, коли у вас буде певна сума грошей, кидайте її у коробку та зафарбовуйте відповідну цифру.

Таким чином, ви зможете зекономити непогану суму, яку згодом зможете інвестувати або витрати на власні потреби.