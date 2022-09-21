Засновник Sportbank Никита Ізмайлов: Поточний зиск інвестицій в Україну дуже великий

Вересень, 20 в 22:20

В Україні є стартапи, ціна яких багатократно зросте після війни, та потужний кадровий ресурс.

Про це заявив засновник sportbank Никита Ізмайлов у коментарі для The Wall Street Journal.

– Західним венчурним фондам важко змиритися з ризиком війни, але нагорода потенційно дуже велика. Найскладніше для стартапу – це знайти правильних людей. І в багатьох випадках вони є в Україні. Просто треба, щоб закінчилася ця війна, – вважає Никита Ізмайлов.

Як зазначає The Wall Street Journal, фінтех-фонд №1 Никити Ізмайлова, до якого входить необанк sportbank, в умовах війни зміг зробити вкрай успішні інвестиції в потужні та перспективні українські стартапи.

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– У червні №1 інвестував $500 тис. у фінансово-технічний стартап, який, за словами пана Ізмайлова, ймовірно, коштував би щонайменше в п’ять разів більше цієї суми до початку війни. Ще одна компанія, в яку він міг би інвестувати, оцінювалась в $7 млн до війни, але ціна впала приблизно до $1 млн, – йдеться у матеріалі WSJ.

Никита Ізмайлов наголосив, що українські підприємці зацікавлені у співпраці із закордонними інвесторами, таке співробітництво є взаємовигідним і несе переваги обом сторонам.

– Для деяких стартапів залучення іноземних інвестицій має переваги, включаючи часто відносно вищу оцінку, ніж вони отримали б від вітчизняного фонду, більш ретельну перевірку та партнерів, які можуть стати містком до наступних інвесторів пізніше, що і є проблемою для багатьох українських стартапів, – зазначив Никита Ізмайлов.

Никита Ізмайлов — український інвестор, банкір, засновник профільного фінтех-фонду №1.

У портфель фонду №1 входять необанк sportbank, платіжна система Asquad, стартап з технологією Tap to phone Transenix та інші фінтех-проєкти.