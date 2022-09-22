Допомога Охмадиту, волонтерські проєкти та збереження робочих місць: як працює Київський КПК під час війни

Вересень, 22 в 13:00

Одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції – Київський КПК, що виробляє відомий на всю Україну туалетний папір Обухів-65, з 24 лютого не припинив свою роботу ні на мить.

На підприємстві кажуть – у найскрутніші для країни моменти, попри свою основну роботу, всі робітники виходили на завод, випікали безкоштовний хліб та в цілому робили усе, що могли.

Наразі до лав Збройних сил України та ТрО відправилось близько 213 працівників комбінату, кожен з яких продовжує отримувати зарплатню, незважаючи на ухвалений ВРУ закон про призупинення повних виплат робітникам, які воюють на фронті.

Зараз дивляться

Всі ж ті, хто захищає країну в тилу, підтримуючи економічний фронт та працюючи на заводі (а це близько 2300 працівників) отримують своєчасну зарплатню, одну з найбільших у своїй галузі – близько 25 тис. грн.

На заводі кажуть – таке відношення до своїх працівників обумовлено тим, що колектив працює вже давно, кожен виконує свою роботу на всі 100%, а керівники підприємства є соціально-відповідальними бізнесменами.

Цього року Київському КПК виповнилося 40 років. Він багато років поспіль відповідально і в повному обсязі сплачує податки до бюджетів всіх рівнів, не має податкових заборгованостей та входить до Реєстру великих платників податків.

Лише за 2021 рік ККПК було сплачено понад 930 млн грн податків, а з початку 2022 року – майже 550 млн грн.

У ККПК не лише своєчасно сплачують податки до бюджету та зарплати своїм працівникам, а й допомагають простим українцям. Так, лише за літо 2022 року Профспілка комбінату надала адресну допомогу на суму понад 840 тис. грн.

За час війни, 20 фур Київського КПК доставили по 20 тон вантажу (їжі, води, одягу), яку зібрали волонтери з багатьох куточків України – зі Львова, Вінниці, Тернополя, Ладижина та інших міст.

А через благодійний фонд Картонник надається щомісячна допомога у півмільйона гривень тим, хто цього потребує.

Допомагають у ККПК і лікарням України: благодійні вантажі від комбінату вже отримав Охматдит, Центр Серця Стражеско, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги та інші госпіталі та диспансери Київщини та України.

З початку квітня 2022 року підприємство запустило виробництво ліжок і стільців з гофрованого картону.

Такі меблі отримали популярність, показали свою зручність та сама розробка отримала широкий відгук.

Відтак до Київського КПК звернулося багато волонтерських і благодійних організацій із запитом на такі гофроліжка.

Логістичним партнером у цьому проекті стала Нова Пошта, яка в рамках своєї благодійної ініціативи Гуманітарна пошта України організувала безкоштовну доставку таких меблів.

Загалом за шість місяців війни Київський КПК вже передав понад 2000 ліжок і понад 100 стільців для потреб українців, і потреба у таких меблях зберігається і надалі.

Не забувають на комбінаті й про своє рідне місто Обухів. Київський картонно-паперовий комбінат є містоутворюючим для Обухова та не лише забезпечує жителів робочими місцями.

ПрАТ Енергія, яке належить ККПК, забезпечує транспортування і постачання теплової енергії у вигляді пари і гарячої води для технологічних потреб, опалення і гарячого водопостачання підприємств Трипільського промвузла, багатоповерхових житлових будинків та госпрозрахункових установ міста.

Крім того, каналізаційні очисні споруди ПрАТ Київський КПК проводять очистку не лише виробничих, господарсько-побутових та зливових вод ПрАТ Київський КПК, а й підприємств Трипільського промвузла та господарсько-побутових стічних вод самого Обухова.