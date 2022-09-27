Майже 5 млн тонн за два місяці: Шмигаль розповів про роботу зернового коридору
За час дії так званого зернового коридору з портів України вийшло понад 200 суден із агропродукцією.
Про це поінформував сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що зернова угода діє менш ніж два місяці – з 1 серпня. І за цей час з одеських портів 218 суден вивезли майже 5 млн тонн агропродукції на експорт.
– Для світу це продовольча безпека, а для України – експортні надходження, допомога нашому агросектору та загалом економіці, – наголосив Шмигаль.
Він уточнив, що на полях 77 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку обговорювалося продовження функціонування зернового коридору. Зокрема, переговори щодо деталей відбулися з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, який відіграв важливу роль у підписанні зернової угоди.
Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попереджав, що РФ спробує зірвати продовження угоди. Зокрема, кремлівський диктатор Володимир Путін уже висловлювався за обмеження напрямів вивезення зерна з України.
Термін дії документа завершується в листопаді цього року. Саме тому Київ працює на випередження та обговорює це питання з ООН і Туреччиною.
Зернова угода про розблокування експорту з України через Чорне море була підписана в Стамбулі 22 липня. Україна підписала договір з Туреччиною та ООН. Аналогічний документ уклала країна-агресор РФ.
Після цього був розблокований експорт сільськогосподарської продукції з трьох портів на Одещині: Одеса, Чорноморськ та Південний.
Угода діє 120 днів із моменту підписання (до 19 листопада). Вона може бути продовжена на такий же період, якщо одна зі сторін не вирішить припинити її дію.