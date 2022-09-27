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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Майже 5 млн тонн за два місяці: Шмигаль розповів про роботу зернового коридору

Юлія Соколова, редакторка стрічки
зерно
Фото: Depositphotos

За час дії так званого зернового коридору з портів України вийшло понад 200 суден із агропродукцією.

Про це поінформував сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що зернова угода діє менш ніж два місяці – з 1 серпня. І за цей час з одеських портів 218 суден вивезли майже 5 млн тонн агропродукції на експорт.

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– Для світу це продовольча безпека, а для України – експортні надходження, допомога нашому агросектору та загалом економіці, – наголосив Шмигаль.

Він уточнив, що на полях 77 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку обговорювалося продовження функціонування зернового коридору. Зокрема, переговори щодо деталей відбулися з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, який відіграв важливу роль у підписанні зернової угоди.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попереджав, що РФ спробує зірвати продовження угоди. Зокрема, кремлівський диктатор Володимир Путін уже висловлювався за обмеження напрямів вивезення зерна з України.

Термін дії документа завершується в листопаді цього року. Саме тому Київ працює на випередження та обговорює це питання з ООН і Туреччиною.

Зернова угода про розблокування експорту з України через Чорне море була підписана в Стамбулі 22 липня. Україна підписала договір з Туреччиною та ООН. Аналогічний документ уклала країна-агресор РФ.

Після цього був розблокований експорт сільськогосподарської продукції з трьох портів на Одещині: Одеса, Чорноморськ та Південний.

Угода діє 120 днів із моменту підписання (до 19 листопада). Вона може бути продовжена на такий же період, якщо одна зі сторін не вирішить припинити її дію.

Джерело: Урядовий портал
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