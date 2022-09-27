Вересень, 27 в 10:06

Сьогодні, 27 вересня, Національний банк України знизив офіційний курс європейської валюти. Курс долара в НБУ залишається незмінним.

Так, 26 вересня курс євро становив 35,66 грн, а сьогодні знизився на 43 копійки – до 35,23 грн. Курс долара стоїть на позначці 36,56 грн.

Курси валют у банках України:

Євро в обмінниках банків так само здешевшало.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,7 грн 40,7 грн Долар 41,4 грн 40,9 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 40,0 грн 41,1 грн Долар 41,4 грн 41,99 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,6 грн 37,45 грн Долар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 39,8 грн 40,8 грн Долар 41,8 грн 42,5 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,24 грн 36,24 грн Долар 36,57 грн 37,57 грн

Раніше інвестиційний банкір, заступник директора інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса повідомив, що курс гривні до долара, закладений у державному бюджеті на 2023 рік, є суто математичним параметром, який потрібен для обрахунку показників головного фінансового документа України.

В держбюджеті-2023 закладено курс 42 грн за долар.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк