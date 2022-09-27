Євро продовжує дешевшати: курс валют в Україні на 27 вересня
Сьогодні, 27 вересня, Національний банк України знизив офіційний курс європейської валюти. Курс долара в НБУ залишається незмінним.
Так, 26 вересня курс євро становив 35,66 грн, а сьогодні знизився на 43 копійки – до 35,23 грн. Курс долара стоїть на позначці 36,56 грн.
Курси валют у банках України:
Євро в обмінниках банків так само здешевшало.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,7 грн
|40,7 грн
|Долар
|41,4 грн
|40,9 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,0 грн
|41,1 грн
|Долар
|41,4 грн
|41,99 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,6 грн
|37,45 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,8 грн
|40,8 грн
|Долар
|41,8 грн
|42,5 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,24 грн
|36,24 грн
|Долар
|36,57 грн
|37,57 грн
Раніше інвестиційний банкір, заступник директора інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса повідомив, що курс гривні до долара, закладений у державному бюджеті на 2023 рік, є суто математичним параметром, який потрібен для обрахунку показників головного фінансового документа України.
В держбюджеті-2023 закладено курс 42 грн за долар.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк