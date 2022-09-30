Вересень, 30 в 11:34

Станом на 30 вересня офіційний курс євро підвищився. Національний банк України встановив його на рівні 35,56 грн, а днем раніше євро коштувало 34,97 грн. Таким чином європейська валюта зросла на 59 коп.

Що ж до офіційного курсу долара, то він залишається незмінним – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 30.09.2022:

Курс євро зріс у всіх основних банках.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,7 грн 40,7 грн Долар 41,1 грн 41,6 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,5 грн 40,55 грн Долар 41,5 грн 41,99 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,85 грн 37,95 грн Долар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 39,2 грн 41,00 грн Долар 41,3 грн 42,2 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,7 грн 36,70 грн Долар 36,57 грн 37,57 грн

Раніше в інтерв’ю Фактам ICTV перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, чому буває суттєва різниця між готівковим і безготівковим курсом валют.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк