Офіційний курс євро зріс: за скільки можна придбати валюту в банківських обмінниках
Фото: Depositphotos
Станом на 30 вересня офіційний курс євро підвищився. Національний банк України встановив його на рівні 35,56 грн, а днем раніше євро коштувало 34,97 грн. Таким чином європейська валюта зросла на 59 коп.
Що ж до офіційного курсу долара, то він залишається незмінним – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 30.09.2022:
Курс євро зріс у всіх основних банках.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,7 грн
|40,7 грн
|Долар
|41,1 грн
|41,6 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,5 грн
|40,55 грн
|Долар
|41,5 грн
|41,99 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,85 грн
|37,95 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,2 грн
|41,00 грн
|Долар
|41,3 грн
|42,2 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,7 грн
|36,70 грн
|Долар
|36,57 грн
|37,57 грн
Раніше в інтерв’ю Фактам ICTV перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, чому буває суттєва різниця між готівковим і безготівковим курсом валют.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк