МВФ затвердив програму допомоги, в рамках якої Україна планує отримати $1,3 млрд

Жовтень, 01 в 0:32

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила розширення інструментів антикризового фінансування для допомоги державам, які мають суттєвий дефіцит платіжного балансу.

У рамках програми Rapid Financing Instrument Україна планує отримати $1,3 млрд допомоги, повідомляє Національний банк.

– За цією програмою Україна запросить у МВФ близько $1,3 млрд екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже у жовтні, – заявив очільник Нацбанку України Кирило Шевченко.

За його словами, Національний банк сподівається на якнайшвидший початок роботи над новою повноцінною програмою МВФ для України, а НБУ готовий до впровадження Rapid Financing Instrument, попри повномасштабну війну.