Світовий банк виділив на допомогу Україні ще $530 млн

Жовтень, 01 в 9:44

Світовий банк оголосив про виділення додаткових $530 млн для допомоги уряду України у забезпеченні нагальних потреб, спричинених російською агресією.

– Фінансування забезпечується через кредитні гарантії від Великої Британії ($500 мільйонів) та Данії ($30 мільйонів), – йдеться у повідомленні Світового банку.

На данний момент Світовий банк мобілізував майже $13 млрд екстреного фінансування для України, включаючи зобов’язання та обіцянки донорів. З цих коштів $11 млрд було виплачено повністю.

– Допомога дозволила Україні продовжувати надавати основні державні послуги населенню та пом’якшила наслідки масштабних втрат, спричинених війною, – інформують у пресслужбі Світового банку.

Нагадаємо, що Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила розширення інструментів антикризового фінансування для допомоги державам з дефіцитом платіжного балансу. В рамках програми Україна має отримати $1,3 млрд.