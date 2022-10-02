Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Держбюджет-2023: стало відомо, коли Рада ухвалить закон у першому читанні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Держбюджет-2023: стало відомо, коли Рада ухвалить закон у першому читанні

Верховна Рада ухвалить закон про державний бюджет на 2023 рік в першому читанні вже наступного тижня.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що в ніч на 2 жовтня закінчилися терміни подачі поправок до законопроєкту.

Зараз дивляться

У зв’язку з ситуацією в країні, цьогоріч держбюджет буде розглянутий за спрощеною процедурою.

– Гроші йдуть на армію, “соціалку” і на ті програми з відновлення нашої інфраструктури та економіки, які передбачаються бюджетом. Предмету для дискусій немає, саме тому цього року держбюджет буде розглянутий за спрощеною процедурою. Вже наступного тижня ми очікуємо його прийняття в першому читанні, – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, що раніше Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік, з якого 50% з усіх коштів планують виділити на безпеку та оборону.

Читайте
Це бюджет війни, країни, яка намагається вижити в дуже важких умовах – Железняк

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка