Жовтень, 03 в 10:16

На початку тижня офіційний курс євро в Україні зріс. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 3 жовтня становить 35,63 грн за €1.

Напередодні вихідних, у п’ятницю 30 вересня, курс був на рівні 35,56 грн за €1. Водночас в обмінниках євро впало в ціні.

Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,8 40,8 Долар 41,1 41,6

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,6 40,6 Долар 41,4 41,95

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 35,8 37,45 Долар 36,65 37,95

В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,75 грн проти 39,80 2 жовтня, продають – за 40,20 грн, як і було днем раніше.

Долар в обмінниках у середньому купують за 41,55 грн, а продають за 41,85 грн (2 жовтня було 41,80 грн).