Євро в обмінниках здешевшало, долар здорожчав: курс валют в Україні
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На початку тижня офіційний курс євро в Україні зріс. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 3 жовтня становить 35,63 грн за €1.
Напередодні вихідних, у п’ятницю 30 вересня, курс був на рівні 35,56 грн за €1. Водночас в обмінниках євро впало в ціні.
Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,8
|40,8
|Долар
|41,1
|41,6
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,6
|40,6
|Долар
|41,4
|41,95
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|35,8
|37,45
|Долар
|36,65
|37,95
В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,75 грн проти 39,80 2 жовтня, продають – за 40,20 грн, як і було днем раніше.
Долар в обмінниках у середньому купують за 41,55 грн, а продають за 41,85 грн (2 жовтня було 41,80 грн).