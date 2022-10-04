Євро і долар здешевшали в банках та обмінниках: курс валют в Україні
Офіційний курс євро в Україні продовжує зростати. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 4 жовтня становить 35,70 грн за €1.
Днем раніше курс був на рівні 35,63 грн за €1. Водночас в обмінниках і банках долар і євро впали в ціні.
Офіційний курс долара залишається стабільним – його вартість становить 36,56 грн за $1.
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39
|40
|Долар
|40
|40,5
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39
|40,2
|Долар
|40,8
|41,6
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|35,8
|37,45
|Долар
|36,10
|37,70
В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,25 грн проти 39,75 3 жовтня, продають – за 39,70 (днем раніше було 40,20 грн).
Долар в обмінниках у середньому купують за 40,60 проти 41,55 грн 3 жовтня, а продають за 40,95 грн (3 жовтня було 41,85 грн).
Загалом економісти прогнозують, що цього місяця ми можемо спостерігати як різке зростання курсу, так і його падіння. Яким буде курс долара у жовтні – читайте прогноз у нашому матеріалі.