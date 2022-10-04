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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро і долар здешевшали в банках та обмінниках: курс валют в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Євро і долар здешевшали в банках та обмінниках: курс валют в Україні
Фото: НБУ

Офіційний курс євро в Україні продовжує зростати. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 4 жовтня становить 35,70 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 35,63 грн за €1. Водночас в обмінниках і банках долар і євро впали в ціні.

Офіційний курс долара залишається стабільним – його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39 40
Долар 40 40,5

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39 40,2
Долар 40,8 41,6

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 35,8 37,45
Долар 36,10 37,70

В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,25 грн проти 39,75 3 жовтня, продають – за 39,70 (днем раніше було 40,20 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 40,60 проти 41,55 грн 3 жовтня, а продають за 40,95 грн (3 жовтня було 41,85 грн).

Загалом економісти прогнозують, що цього місяця ми можемо спостерігати як різке зростання курсу, так і його падіння. Яким буде курс долара у жовтні – читайте прогноз у нашому матеріалі.

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