Жовтень, 04 в 13:02

Офіційний курс євро в Україні продовжує зростати. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 4 жовтня становить 35,70 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 35,63 грн за €1. Водночас в обмінниках і банках долар і євро впали в ціні.

Офіційний курс долара залишається стабільним – його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39 40 Долар 40 40,5

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39 40,2 Долар 40,8 41,6

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 35,8 37,45 Долар 36,10 37,70

В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,25 грн проти 39,75 3 жовтня, продають – за 39,70 (днем раніше було 40,20 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 40,60 проти 41,55 грн 3 жовтня, а продають за 40,95 грн (3 жовтня було 41,85 грн).

Загалом економісти прогнозують, що цього місяця ми можемо спостерігати як різке зростання курсу, так і його падіння. Яким буде курс долара у жовтні – читайте прогноз у нашому матеріалі.