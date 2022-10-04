Жовтень, 04 в 13:52

У вересні 2022 року населення України продало комерційним банкам $1,469,1 млн безготівкової валюти і купило $1 638,7 млн (в еквіваленті).

Таким чином, чиста купівля валюти досягла $169,6 млн.

Це випливає із даних, опублікованих на сайті НБУ.

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Так, за вересень українці збільшили купівлю валюти порівняно із серпнем, коли чиста купівля валюти становила $106,6 млн.

З початку 2022 року населення продало валюти на $10 378,2 млн і купило – на $9 997,6 млн. Рівень чистого продажу – $380,7 млн.

Нагадаємо, у липні НБУ дозволив банкам продаж безготівкової валюти населенню з умовою її розміщення на депозит терміном три і більше місяців.

У серпні, за даними Нацбанку, населення купило $200,2 млн безготівкової валюти в еквіваленті.