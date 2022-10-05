У листопаді США випустять 10 млн барелів нафти на ринок зі свого стратегічного запасу
На сайті Білого дому з’явилася заява про те, що президент США Джо Байден вирішив направити на ринок 10 млн барелів нафти зі стратегічного запасу Штатів у листопаді.
– За дорученням президента Міністерство енергетики протягом наступного місяця направить на ринок ще 10 млн барелів зі стратегічного нафтового запасу, – сказано в повідомленні від 5 жовтня.
Там підкреслили, що, починаючи з березня 2022 року, США періодично випускають на ринок таку нафту для того, щоб досягти зниження цін на енергоресурс.
– Президент продовжить використовувати стратегічний нафтовий запас, щоб захищати американських споживачів та забезпечувати енергетичну безпеку. Він доручає міністру енергетики вивчити можливі додаткові заходи щодо нарощування видобутку нафти у США у короткостроковій перспективі, – повідомив Білий дім.
Згідно із заявою, Байден виявився “розчарований короткозорим рішенням ОПЕК+ скоротити видобуток”.
До цього повідомлялося про те, що міністри ОПЕК+ у світлі невизначеності, пов’язаної з перспективами світової економіки та ринку нафти, та через необхідність покращити довгострокові прогнози для ринку нафти, а також відповідно до успішного підходу до попереджувальних дій, який послідовно застосовувався країнами-учасницями, ухвалив низку рішень.
Так, термін дії угоди продовжено до 31 грудня 2023 року, а квота з видобутку нафти з листопада знижено на 2 млн б/д порівняно із серпнем.