Жовтень, 05 в 19:29

На сайті Білого дому з’явилася заява про те, що президент США Джо Байден вирішив направити на ринок 10 млн барелів нафти зі стратегічного запасу Штатів у листопаді.

– За дорученням президента Міністерство енергетики протягом наступного місяця направить на ринок ще 10 млн барелів зі стратегічного нафтового запасу, – сказано в повідомленні від 5 жовтня.

Там підкреслили, що, починаючи з березня 2022 року, США періодично випускають на ринок таку нафту для того, щоб досягти зниження цін на енергоресурс.

– Президент продовжить використовувати стратегічний нафтовий запас, щоб захищати американських споживачів та забезпечувати енергетичну безпеку. Він доручає міністру енергетики вивчити можливі додаткові заходи щодо нарощування видобутку нафти у США у короткостроковій перспективі, – повідомив Білий дім.

Згідно із заявою, Байден виявився “розчарований короткозорим рішенням ОПЕК+ скоротити видобуток”.

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До цього повідомлялося про те, що міністри ОПЕК+ у світлі невизначеності, пов’язаної з перспективами світової економіки та ринку нафти, та через необхідність покращити довгострокові прогнози для ринку нафти, а також відповідно до успішного підходу до попереджувальних дій, який послідовно застосовувався країнами-учасницями, ухвалив низку рішень.

Так, термін дії угоди продовжено до 31 грудня 2023 року, а квота з видобутку нафти з листопада знижено на 2 млн б/д порівняно із серпнем.