Жовтень, 05 в 12:57

Станом на 5 жовтня офіційний курс європейської валюти знову зріс.

Про це повідомляють у Національну банку України.

Так, сьогодні 1 євро коштує 36,16 грн, а днем раніше – 35,70 грн. Тобто НБУ підвищив офіційний курс на 46 коп. Курс долара Нацбанк залишає незмінним – 36,56 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 05.10.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,3 грн 40,3 грн Долар 40,0 грн 40,5 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,0 грн 40,3 грн Долар 40,2 грн 41,50 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,8 грн 37,45 грн Долар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 39,0 грн 40,0 грн Долар 41,2 грн 41,1 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,25 грн 36,25 грн Долар 36,57 грн 37,57 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк