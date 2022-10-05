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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро знову здорожчало: курс валют у банківських обмінниках на 5 жовтня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро знову здорожчало: курс валют у банківських обмінниках на 5 жовтня
Фото: Depositphotos

Станом на 5 жовтня офіційний курс європейської валюти знову зріс.

Про це повідомляють у Національну банку України.

Так, сьогодні 1 євро коштує 36,16 грн, а днем раніше – 35,70 грн. Тобто НБУ підвищив офіційний курс на 46 коп. Курс долара Нацбанк залишає незмінним – 36,56 грн.

Зараз дивляться

НБУ

Який курс валют в банках України 05.10.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,3 грн 40,3 грн
Долар 40,0 грн 40,5 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,0 грн 40,3 грн
Долар 40,2 грн 41,50 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 35,8 грн 37,45 грн
Долар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,0 грн 40,0 грн
Долар 41,2 грн 41,1 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 36,25 грн 36,25 грн
Долар 36,57 грн 37,57 грн

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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