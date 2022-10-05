Євро знову здорожчало: курс валют у банківських обмінниках на 5 жовтня
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Станом на 5 жовтня офіційний курс європейської валюти знову зріс.
Про це повідомляють у Національну банку України.
Так, сьогодні 1 євро коштує 36,16 грн, а днем раніше – 35,70 грн. Тобто НБУ підвищив офіційний курс на 46 коп. Курс долара Нацбанк залишає незмінним – 36,56 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 05.10.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,3 грн
|40,3 грн
|Долар
|40,0 грн
|40,5 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,0 грн
|40,3 грн
|Долар
|40,2 грн
|41,50 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,8 грн
|37,45 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,0 грн
|40,0 грн
|Долар
|41,2 грн
|41,1 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,25 грн
|36,25 грн
|Долар
|36,57 грн
|37,57 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк