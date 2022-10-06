Жовтень, 06 в 9:11

Сьогодні, 6 жовтня, офіційний курс євро знову зріс на 5 копійок і тепер коштує 36,21 грн.

Про це повідомляють у Нацбанку України.

Напередодні НБУ встановив курс євро на рівні 36,16 грн. Курс долара Нацбанк залишає незмінним – 36,56 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 06.10.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,3 грн 40,3 грн Долар 40,1 грн 40,6 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,10 грн 40,30 грн Долар 40,35 грн 41,50 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,80 грн 37,45 грн Долар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 39,30 грн 40,0 грн Долар 40,60 грн 41,30 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,25 грн 37,25 грн Долар 36,57 грн 37,57 грн

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк