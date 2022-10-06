Курс євро в Україні росте: скільки коштує європейська валюта в банках 6 жовтня
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Сьогодні, 6 жовтня, офіційний курс євро знову зріс на 5 копійок і тепер коштує 36,21 грн.
Про це повідомляють у Нацбанку України.
Напередодні НБУ встановив курс євро на рівні 36,16 грн. Курс долара Нацбанк залишає незмінним – 36,56 грн.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 06.10.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,3 грн
|40,3 грн
|Долар
|40,1 грн
|40,6 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,10 грн
|40,30 грн
|Долар
|40,35 грн
|41,50 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,80 грн
|37,45 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,30 грн
|40,0 грн
|Долар
|40,60 грн
|41,30 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,25 грн
|37,25 грн
|Долар
|36,57 грн
|37,57 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк