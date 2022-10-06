За місяць міжнародні резерви України знизилися на 5,9% – в НБУ пояснили причину

Жовтень, 06 в 20:10

Міжнародні резерви України скоротилися за місяць на 5,9%. Про це свідчать дані Національного банку України, оприлюднені у четвер, 6 жовтня.

За попередніми даними, станом на 1 жовтня 2022 року вони становили $23 млрд 929,6 млн, а на початку вересня – $25,436 млрд.

В НБУ зазначили, що у вересні вони знизилися з огляду на продаж валюти Нацбанком на міжбанківському ринку, зокрема для забезпечення оборонних потреб та платежів українців за кордоном.

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— Водночас стійкі надходження від міжнародних партнерів і надалі дають змогу утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, попри повномасштабну війну, – йдеться у повідомленні.

НБУ виділяє три чинники, які впродовж вересня визначали динаміку міжнародних резервів.

Операції НБУ на міжбанківському валютному ринку

У вересні НБУ продав на валютному ринку $2 777,1 млн та викупив до резервів – $39,4 млн. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у вересні становив $2 737,7 млн.

Операції з управління державним боргом

Упродовж вересня надходження валюти на рахунки уряду в НБУ становили $2 033,8 млн.

— З них $1 500,0 млн надійшли через трастовий фонд Світового банку від США, $482,1 млн – від ЄC, $51,7 млн – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті.

Загальний обсяг сплачених урядом коштів за обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті становив $65,1 млн.

Зокрема, $63,0 млн спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами, а $2,1 млн – на обслуговування валютних ОВДП. Також Україна сплатила МВФ $624,6 млн.

Переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют

Минулого місяця їх вартість знизилася на $115,5 млн. В НБУ додали, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,7 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Нацбанку.