Жовтень, 07 в 12:16

Верховна Рада призначила нового голову Національного банку України. Ним став Андрій Пишний.

Про це повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк. Кандидатуру Андрія Пишного підримали 290 народних обранців.

На цій посаді він замінить Кирила Шевченка, відставку якого підтримала Верховна Рада 6 жовтня.

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Андрій Пишний – український політик та банкір, уродженець Тернопільщини. Закінчив Чернівецький держуніверситет за спеціальністю правознавство.

Пізніше також закінчив Українську академію банківської справи НБУ. Отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук: захистив дисертацію на тему Правовий статус державних банків України.

У 2000 році Андрій Пишний розпочав кар’єру в Ощадбанку – спочатку на посаді керівника юридичного департаменту, згодом був першим заступником голови правління та в.о. голови правління.

З березня 2014 року по 2020 рік він обіймав посаду голови правління Ощадбанку.

Що ще відомо про нового очільника НБУ – біографію Андрія Пишного читайте у нашому матеріалі.

Фото: Андрій Пишний