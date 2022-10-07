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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Новим головою Нацбанку України став Андрій Пишний

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Новим головою Нацбанку України став Андрій Пишний

Верховна Рада призначила нового голову Національного банку України. Ним став Андрій Пишний.

Про це повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк. Кандидатуру Андрія Пишного підримали 290 народних обранців.

На цій посаді він замінить Кирила Шевченка, відставку якого підтримала Верховна Рада 6 жовтня.

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Андрій Пишний – український політик та банкір, уродженець Тернопільщини. Закінчив Чернівецький держуніверситет за спеціальністю правознавство.

Пізніше також закінчив Українську академію банківської справи НБУ. Отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук: захистив дисертацію на тему Правовий статус державних банків України.

У 2000 році Андрій Пишний розпочав кар’єру в Ощадбанку – спочатку на посаді керівника юридичного департаменту, згодом був першим заступником голови правління та в.о. голови правління.

З березня 2014 року по 2020 рік він обіймав посаду голови правління Ощадбанку.

Що ще відомо про нового очільника НБУ – біографію Андрія Пишного читайте у нашому матеріалі.

Фото: Андрій Пишний

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