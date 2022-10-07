Валюта в обмінниках здешевшала: скільки коштує долар і євро в Україні
Фото: НБУ
Офіційний курс євро в Україні зменшився. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 7 жовтня становить 36,07 грн за €1.
Днем раніше курс був на рівні 32,21 грн за €1. В обмінниках і банках євро впало в ціні.
Зараз дивляться
Офіційний курс долара залишається стабільним – на рівні 36,56 грн за $1.
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,9
|39,9
|Долар
|40,2
|40,7
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,2
|40,2
|Долар
|40,4
|41,5
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|35,9
|37,55
|Долар
|36,65
|37,95
В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,40 грн проти 39,50 6 жовтня, продають – за 39,79 (днем раніше було 39,85 грн).
Долар в обмінниках у середньому купують за 40,85 проти 40,90 грн 6 жовтня, а продають за 41,05 грн, як і було 6 жовтня.