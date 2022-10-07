Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Валюта в обмінниках здешевшала: скільки коштує долар і євро в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Валюта в обмінниках здешевшала: скільки коштує долар і євро в Україні
Фото: НБУ

Офіційний курс євро в Україні зменшився. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 7 жовтня становить 36,07 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 32,21 грн за €1. В обмінниках і банках євро впало в ціні.

Зараз дивляться

Офіційний курс долара залишається стабільним – на рівні 36,56 грн за $1.

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,9 39,9
Долар 40,2 40,7

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,2 40,2
Долар 40,4 41,5

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 35,9 37,55
Долар 36,65 37,95

В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,40 грн проти 39,50 6 жовтня, продають – за 39,79 (днем раніше було 39,85 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 40,85 проти 40,90 грн 6 жовтня, а продають за 41,05 грн, як і було 6 жовтня.

Читайте
Жовтень буде неспокійним для валютного ринку: експерт дав прогноз курсу долара

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка