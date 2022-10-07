Жовтень, 07 в 11:56

Офіційний курс євро в Україні зменшився. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти 7 жовтня становить 36,07 грн за €1.

Днем раніше курс був на рівні 32,21 грн за €1. В обмінниках і банках євро впало в ціні.

Зараз дивляться

Офіційний курс долара залишається стабільним – на рівні 36,56 грн за $1.

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 38,9 39,9 Долар 40,2 40,7

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,2 40,2 Долар 40,4 41,5

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 35,9 37,55 Долар 36,65 37,95

В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,40 грн проти 39,50 6 жовтня, продають – за 39,79 (днем раніше було 39,85 грн).

Долар в обмінниках у середньому купують за 40,85 проти 40,90 грн 6 жовтня, а продають за 41,05 грн, як і було 6 жовтня.