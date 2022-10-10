Яйця здорожчали, а овочі стали доступніші: як у вересні прискорилася інфляція
Фото: Dreamstime
Зростання споживчих цін у вересні прискорилося до 1,9% порівняно із серпнем, коли інфляція становила 1,1%, повідомляє Державна служба статистики.
За її даними, з початку року ціни зросли на 21,8%, а у річному вимірі – на 24,6%.
Водночас базова інфляція у вересні становила 2,4%, з початку року – 17,8%.
Зараз дивляться
Ціни на продукти харчування за останній місяць зросли в середньому на 1,9%, а найбільше здорожчали яйця – на 22,7%.
На сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольні напої, рибу та м’ясо зафіксовано зростання цін на 12,1-3,1%.
Проте вартість овочів знизилася на 10,4%, а продуктів переробки зернових – на 4,3%.
Алкогольні напої здорожчали на 0,8%, а тютюнові вироби – на 1,1%.
Зросли також ціни на одяг (9,2%) та взуття (10,5%).