Жовтень, 10 в 17:06

Зростання споживчих цін у вересні прискорилося до 1,9% порівняно із серпнем, коли інфляція становила 1,1%, повідомляє Державна служба статистики.

За її даними, з початку року ціни зросли на 21,8%, а у річному вимірі – на 24,6%.

Водночас базова інфляція у вересні становила 2,4%, з початку року – 17,8%.

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Ціни на продукти харчування за останній місяць зросли в середньому на 1,9%, а найбільше здорожчали яйця – на 22,7%.

На сало, фрукти, рис, цукор, безалкогольні напої, рибу та м’ясо зафіксовано зростання цін на 12,1-3,1%.

Проте вартість овочів знизилася на 10,4%, а продуктів переробки зернових – на 4,3%.

Алкогольні напої здорожчали на 0,8%, а тютюнові вироби – на 1,1%.

Зросли також ціни на одяг (9,2%) та взуття (10,5%).