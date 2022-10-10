Жовтень, 10 в 14:34

На тлі ракетних ударів РФ по Києву та інших містах України гривня на готівковому ринку в понеділок, 10 жовтня, послабилася після зміцнення протягом останніх 2,5 тижнів.

Зокрема, за інформацією учасників ринку, середній курс гривні на ринку готівки послабився в середньому на 0,43 грн – до 41,45 грн/$.

При цьому у продажу падіння склало близько 0,7 грн/$ та 0,15 грн/$ – за курсом купівлі.

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Водночас офіційний курс долара від Нацбанку України станом на понеділок, 10 жовтня, не змінився і становить 36,56 грн/$.

Офіційний курс євро на сьогодні – 35,79 грн/€.