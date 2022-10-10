Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Економіка

Як ракетний терор РФ вплинув на курс долара в Україні

Валентина Летяк, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

На тлі ракетних ударів РФ по Києву та інших містах України гривня на готівковому ринку в понеділок, 10 жовтня, послабилася після зміцнення протягом останніх 2,5 тижнів.

Зокрема, за інформацією учасників ринку, середній курс гривні на ринку готівки послабився в середньому на 0,43 грн – до 41,45 грн/$.

При цьому у продажу падіння склало близько 0,7 грн/$ та 0,15 грн/$ – за курсом купівлі.

Зараз дивляться

Водночас офіційний курс долара від Нацбанку України станом на понеділок, 10 жовтня, не змінився і становить 36,56 грн/$.

Офіційний курс євро на сьогодні – 35,79 грн/€.

Читайте
Під ракетний обстріл РФ потрапив міст Кличка в Києві: відео моменту удару

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка