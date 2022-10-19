Кабмін ухвалив бюджет Пенсійного фонду на 2022 рік: як розподілять фінанси

Жовтень, 18 в 21:43

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2022 рік.

– Це рішення забезпечить безперервність та своєчасність пенсійних виплат і надалі, з урахуванням особливостей завершення бюджетного періоду, – йдеться на сайті Урядового порталу.

Ухвалений бюджет ПФУ визначає загальну суму доходів бюджету Пенсійного фонду України на 2022 рік у сумі 594,2 млрд грн, з яких власні надходження становлять 386,5 млрд грн.

– Зокрема, 355,6 млрд грн – сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Ще 207,7 млрд грн – це кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами (у тому числі 0,815 млрд грн на виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань) та дефіциту коштів Пенсійного фонду України у розмірі 18,2 млрд грн, – повідомляється на сайті.

Зазначається, що видатки бюджету ПФУ на 2022 рік передбачені у розмірі 594,2 млрд грн і враховують всі соціальні зобов’язання для забезпечення своєчасних виплат пенсіонерам у повному обсязі.

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