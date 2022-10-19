Жовтень, 19 в 12:30

Нацбанк України на середу, 19 жовтня, встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 35,94 грн/€. Тобто за день європейська валюта здорожчала на 33 копійки.

Вартість долара залишається незмінною з 22 липня, коли НБУ зафіксував її на новому рівні – 36,56 грн/$, проте в банках та обмінниках курс може відрізнятися.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 19.10.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,15 грн 39,15 грн Долар 39,95 грн 40,45 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,35 грн 39,25 грн Долар 40,30 грн 40,95 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,05 грн 37,48 грн Долар 36,65 грн 37,95 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 38,6 грн 39,1 грн Долар 40,5 грн 40,9 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,4 грн 39,6 грн Долар 40,2 грн 40,8 грн

Курс долара в обмінниках сьогодні варіюється в діапазоні 40,65-40,75 грн, на чорному ринку валюту можна продати по 40,65 грн/$, а купити – по 40,8 грн/$.

За євро в обмінниках пропонують 39,05 грн, а продають по 39,3 грн. На чорному ринку вартість євровалюти варіюється від 38,05 до 39,33 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк