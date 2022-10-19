Євро різко здорожчало на 33 копійки: курс валют в Україні на 19 жовтня
Нацбанк України на середу, 19 жовтня, встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 35,94 грн/€. Тобто за день європейська валюта здорожчала на 33 копійки.
Вартість долара залишається незмінною з 22 липня, коли НБУ зафіксував її на новому рівні – 36,56 грн/$, проте в банках та обмінниках курс може відрізнятися.
Який курс валют в банках України 19.10.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,15 грн
|39,15 грн
|Долар
|39,95 грн
|40,45 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,35 грн
|39,25 грн
|Долар
|40,30 грн
|40,95 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,05 грн
|37,48 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,95 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,6 грн
|39,1 грн
|Долар
|40,5 грн
|40,9 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,4 грн
|39,6 грн
|Долар
|40,2 грн
|40,8 грн
Курс долара в обмінниках сьогодні варіюється в діапазоні 40,65-40,75 грн, на чорному ринку валюту можна продати по 40,65 грн/$, а купити – по 40,8 грн/$.
За євро в обмінниках пропонують 39,05 грн, а продають по 39,3 грн. На чорному ринку вартість євровалюти варіюється від 38,05 до 39,33 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк