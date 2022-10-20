Жовтень, 20 в 12:16

Станом на 20 жовтня офіційний курс європейської валюти трохи знизився.

Про це повідомляють у Національному банку України.

Так, вчора курс євро НБУ встановив на рівні 35,94 грн, а сьогодні на 18 коп. дешевше – 35,76 грн. Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн, проте на міжбанку його ціна варіюється.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 20.10.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,0 грн 39,0 грн Долар 39,95 грн 40,45 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,35 грн 39,20 грн Долар 40,30 грн 40,95 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,85 грн 37,44 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 38,6 грн 39,1 грн Долар 40,5 грн 40,9 грн

Нагадаємо, що Нацбанк України на 19 жовтня встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 35,94 грн/€. Тобто за день європейська валюта здорожчала на 33 копійки.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк,