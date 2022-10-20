Готівковий євро дешевшає: курс валют в Україні 20 жовтня
Фото: Pixabay
Станом на 20 жовтня офіційний курс європейської валюти трохи знизився.
Про це повідомляють у Національному банку України.
Так, вчора курс євро НБУ встановив на рівні 35,94 грн, а сьогодні на 18 коп. дешевше – 35,76 грн. Офіційний курс американського долара залишається без змін – 36,56 грн, проте на міжбанку його ціна варіюється.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 20.10.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,0 грн
|39,0 грн
|Долар
|39,95 грн
|40,45 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,35 грн
|39,20 грн
|Долар
|40,30 грн
|40,95 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,85 грн
|37,44 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,6 грн
|39,1 грн
|Долар
|40,5 грн
|40,9 грн
Нагадаємо, що Нацбанк України на 19 жовтня встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 35,94 грн/€. Тобто за день європейська валюта здорожчала на 33 копійки.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк,