Жовтень, 21 в 11:14

Станом на 21 жовтня офіційний курс євро здорожчав на 12 коп. і коштує 35,88 грн. Курс долара Національний банк не змінював – 35,56 грн.

Про це повідомляють у Національному банку України.

Зауважимо, що у банківських обмінниках вартість готівкової валюти відрізняється від офіційних курсів.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 21.10.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,0 грн 39,0 грн Долар 39,85 грн 40,35 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,40 грн 39,20 грн Долар 40,30 грн 40,90 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,85 грн 37,44 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 38,7 грн 39,0 грн Долар 40,4 грн 40,7 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,10 грн 39,30 грн Долар 40,20 грн 40,80 грн

Станом на 20 жовтня офіційний курс європейської валюти трохи знизився.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк