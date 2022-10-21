Євро здорожчало: курс валют в Україні на 21 жовтня 2022
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Станом на 21 жовтня офіційний курс євро здорожчав на 12 коп. і коштує 35,88 грн. Курс долара Національний банк не змінював – 35,56 грн.
Про це повідомляють у Національному банку України.
Зауважимо, що у банківських обмінниках вартість готівкової валюти відрізняється від офіційних курсів.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 21.10.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,0 грн
|39,0 грн
|Долар
|39,85 грн
|40,35 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,40 грн
|39,20 грн
|Долар
|40,30 грн
|40,90 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,85 грн
|37,44 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,7 грн
|39,0 грн
|Долар
|40,4 грн
|40,7 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,10 грн
|39,30 грн
|Долар
|40,20 грн
|40,80 грн
Станом на 20 жовтня офіційний курс європейської валюти трохи знизився.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк