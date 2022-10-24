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Факти / Україна / Економіка

Готівкові долар і євро продовжують дешевшати: курс валют в Україні 24 жовтня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Готівкові долар і євро продовжують дешевшати: курс валют в Україні 24 жовтня
Фото: НБУ

Станом на 24 жовтня офіційний курс європейської валюти знизився і коштує наразі 35,63 грн. Тобто за вихідні євро здешевшало на 25 коп.

Офіційний курс долара Національний банк залишає без змін – 36,56 грн.

В банківських обмінниках курс долара та євро на сьогодні знизився.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 24.10.2022:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,0 грн 39,0 грн
Долар 39,8 грн 40,3 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,3 грн 39,1 грн
Долар 40,2 грн 40,8 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 35,85 грн 37,44 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,2 грн 38,9 грн
Долар 40,2 грн 40,6 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,0 грн 39,2 грн
Долар 40,0 грн 40,6 грн

У вересні 2022 року населення України продало комерційним банкам $1,469,1 млн безготівкової валюти й купило $1 638,7 млн (в еквіваленті). Чиста купівля валюти досягла $169,6 млн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен Банк, УкрСиббанк

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