Готівкові долар і євро продовжують дешевшати: курс валют в Україні 24 жовтня
Фото: НБУ
Станом на 24 жовтня офіційний курс європейської валюти знизився і коштує наразі 35,63 грн. Тобто за вихідні євро здешевшало на 25 коп.
Офіційний курс долара Національний банк залишає без змін – 36,56 грн.
В банківських обмінниках курс долара та євро на сьогодні знизився.
Зараз дивляться
Який курс валют в банках України 24.10.2022:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,0 грн
|39,0 грн
|Долар
|39,8 грн
|40,3 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,3 грн
|39,1 грн
|Долар
|40,2 грн
|40,8 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,85 грн
|37,44 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,2 грн
|38,9 грн
|Долар
|40,2 грн
|40,6 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,0 грн
|39,2 грн
|Долар
|40,0 грн
|40,6 грн
У вересні 2022 року населення України продало комерційним банкам $1,469,1 млн безготівкової валюти й купило $1 638,7 млн (в еквіваленті). Чиста купівля валюти досягла $169,6 млн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк